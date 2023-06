LECCO – Venerdì 30 giugno alle 18 a Palazzo delle Paure sarà inaugurata la mostra fotografica ‘La Provincia Nascosta’ promossa dai circoli associati FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e inserita nel calendario delle mostre del Comune di Lecco attraverso il Sistema Museale Urbano Lecchese. A seguire sarà possibile visitare l’esposizione allestita in Torre Viscontea.

Il progetto ‘La Provincia Nascosta’, dedicato a temi di interesse storico, naturalistico, culturale o artistico del territorio, ha coinvolto i circoli FIAF delle province di Lecco, Milano, Como, Varese e Pavia e le fotografie esposte, realizzate dai soci dei quattro circoli FIAF della Provincia di Lecco, interpretano contesti culturali, sociali e iconografici propri del territorio. In particolare, sono presenti scatti realizzati dall’associazione FotoLibera di Merate, che ha sviluppato il tema delle Architetture della memoria, dal fotoclub Libero Pensiero di Lecco, che ha preso in esame ‘I torrenti di Lecco tra passato e presente’, dall’associazione Passione Fotografia di Galbiate, che ha dato risalto a ‘La Produzione vitivinicola in Terra Lariana’ e dal Club Fotografico Ricerca e proposta di Dolzago, che ha analizzato ‘I segni nascosti del Sacro’.

“Una mostra che propone ai suoi visitatori uno sguardo sulle bellezze dei nostri paesaggi, grazie a scatti in grado di cogliere aspetti di interesse culturale e artistico, storico e naturalistico – dice l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – Un’iniziativa che valorizza il lavoro degli appassionati di fotografia del nostro territorio e l’impegno dei circoli associati alla FIAF con un’esposizione importante nel cuore della città di Lecco”.

All’inaugurazione interverranno Barbara Cattaneo, già direttrice del Simul del Comune di Lecco, il fotografo e critico d’arte Luigi Erba, la delegata regionale di FIAF Lombardia Ovest Letizia Ronconi, il delegato provinciale di FIAF Provincia di Lecco Luciano Ravasio e il curatore della mostra e presidente dell’associazione Passione Fotografia Galbiate Dario Acciaretti. La mostra sarà visitabile liberamente da sabato 1 luglio a domenica 30 luglio, giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.