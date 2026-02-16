LA QUARTA DELLA ‘DIAZ DI LECCO’ ALLE OLIMPIADI DI HOCKEY A MILANO

MILANO – Un’esperienza che resterà impressa nella memoria dei bambini: la classe quarta della Scuola Primaria A. Diaz – San Giovanni di Lecco ha partecipato a una giornata davvero speciale, assistendo alla partita di hockey su ghiaccio tra Finlandia e Svezia, una delle sfide più sentite e spettacolari del panorama olimpico.

La partita, caratterizzata da ritmo, intensità e grande partecipazione sugli spalti, ha coinvolto i ragazzi fin dal primo minuto. L’entusiasmo della tifoseria, i colori delle due nazionali nordiche e la velocità del gioco hanno trasformato il pomeriggio in un momento di pura emozione. Per molti bambini si è trattato del primo incontro dal vivo di una disciplina così spettacolare, e l’impatto è stato immediato: occhi spalancati, curiosità e un tifo spontaneo che ha reso l’esperienza ancora più viva.

La giornata non si è conclusa al palazzetto. La classe ha infatti raggiunto l’Arco della Pace, dove è stato allestito il braciere olimpico, simbolo universale di unità, pace e competizione leale. Osservare da vicino la fiamma olimpica ha dato un significato ancora più profondo all’uscita didattica, collegando ciò che i bambini avevano appena vissuto sul campo alla storia e ai valori che le Olimpiadi rappresentano.

Tra sport, emozioni e scoperta, la classe quarta della A. Diaz ha vissuto una giornata che unisce apprendimento e stupore, dimostrando quanto le esperienze sul territorio possano arricchire il percorso educativo dei più giovani.