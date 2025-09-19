LA QUESTURA CHIUDE IL CAFFÈ DIAZ PER UNA SETTIMANA

LECCO – Il Caffè Diaz in piazza Armando Diaz a Lecco davanti al municipio, è stato chiuso per una settimana, con le serrande abbassate e avvisi ben visibili sulle vetrine.

La sospensione temporanea della licenza di somministrazione, disposta dalla Questura di Lecco a firma del vicario del questore Luca Rocco, durerà sette giorni. Questo provvedimento si basa sull’articolo 100 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che consente la chiusura momentanea di esercizi pubblici in caso di problemi legati alla sicurezza o all’ordine pubblico.

Il Caffè Diaz era stato già chiuso dalla Questura in passato. Il provvedimento è dovuto al fatto che il locale era frequentato da persone con precedenti penali.