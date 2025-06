LA QUESTURA DI LECCO ACCOGLIE I NUOVI COMMISSARI MICHELETTI E CULTRONA

LECCO – Nei giorni scorsi la Questura di Lecco ha accolto due nuovi funzionari, freschi di formazione e pronti a mettersi al servizio della comunità. Si tratta del commissario Andrea Micheletti e del commissario Marco Cultrona, entrambi diplomati al 113° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato.

Andrea Micheletti, classe 1991, nato a Gallarate, ha un percorso davvero particolare. Prima di entrare in Polizia nel 2014, è stato un atleta di alto livello nel Gruppo sportivo Fiamme Oro, partecipando a competizioni nazionali e internazionali nella categoria pesi leggeri. Il momento più prestigioso della sua carriera sportiva è stato senza dubbio la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016, dove ha rappresentato l’Italia e la Polizia di Stato.

Dopo anni di impegno sportivo, Micheletti ha deciso di dedicarsi completamente alla carriera nella Polizia. Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza all’Università degli Studi dell’Insubria di Varese e ha prestato servizio all’aeroporto di Malpensa, occupandosi di sicurezza alla frontiera. Recentemente ha completato il corso per Commissari, ottenendo anche un Master in Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza presso la LUISS.

Marco Cultrona, nato nel 1995 a Catania, ha un background giuridico solido. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza all’Università di Catania, ha svolto un tirocinio formativo presso la Procura della Repubblica e una pratica forense in uno studio legale civilistico. Dal 2022 al 2024 ha lavorato come Funzionario amministrativo alla Questura di Monza e della Brianza, esperienza che gli ha permesso di conoscere da vicino il funzionamento della Polizia di Stato. Anche lui ha completato il 113° Corso per Commissari e ha ottenuto un Master in Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza alla LUISS.

Con l’arrivo di Micheletti e Cultrona, la Questura di Lecco si rafforza con due giovani professionisti motivati e preparati. Il questore della provincia Stefania Marrazzo ha voluto ringraziare anche la commissaria capo Valentina Piras, dirigente della D.I.G.O.S., che lascia Lecco per trasferirsi alla Questura di Sassari, augurandole il meglio per il futuro.