LA QUESTURA DI LECCO COMPIE 30 ANNI, TRA SFIDE PRESENTI E FUTURE

LECCO – La Questura di Lecco celebra oggi il trentesimo anniversario della sua istituzione, un traguardo che segna tre decenni di presenza costante al servizio della comunità. Dal 15 novembre 1995, quando il Commissariato di Pubblica Sicurezza si trasformò in Questura, questo presidio è diventato punto di riferimento per la legalità e la tutela dei cittadini in tutta la provincia.

In questi trent’anni, le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno operato con dedizione, professionalità e spirito di sacrificio, incarnando il motto “esserci sempre”. La loro attività quotidiana ha garantito sicurezza e rispetto delle regole democratiche, rafforzando il legame di fiducia con la cittadinanza.

Il Questore di Lecco, Stefania Marrazzo, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno: “Il trentennale è il frutto di un lavoro corale, di una sinergia con le istituzioni e con la comunità. La fiducia che i lecchesi hanno riposto nella nostra attività è la forza che ci spinge a guardare al futuro con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione che hanno caratterizzato il nostro cammino fino ad oggi”.

I risultati raggiunti dalla Questura sono stati possibili grazie alla collaborazione con enti locali, associazioni e cittadini, che hanno condiviso l’obiettivo comune di rendere Lecco e la sua provincia un territorio sicuro e accogliente.

L’anniversario odierno non è solo un momento di memoria storica, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno della Questura verso le sfide future: dalla sicurezza digitale alla prevenzione dei nuovi fenomeni criminali, fino al rafforzamento del dialogo con i giovani e le scuole.