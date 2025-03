LA ROVINATA CONQUISTA UN PUNTO PREZIOSO NEL DERBY CON LA POL.2001

LECCO – Partita bella e avvincente della Rovinata nel derby in trasferta con la Polisportiva 2001. I biancorossi giocano un buon primo tempo con una discreta supremazia territoriale, sfiorando anche il vantaggio con un insidioso tiro dal limite di Mandelli che il portiere neutralizza con l’aiuto della traversa.

Nella ripresa è la Polisportiva 2001 che al 15’ passa in vantaggio. Passano 5’ e arriva anche il raddoppio della squadra di casa brava a sfruttare al meglio, in mischia, un cross dalla sinistra. La Rovinata non si perde d’animo e riesce ad accorciare le distanze con Ozimo che realizza un azione di Ghilardi.

La squadra di Maggianico ha l’occasione per chiudere la partita con un calcio di rigore che l’arbitro assegna per un fallo in area di Di Palma. Roselli intuisce il tiro e para infondendo ai propri compagni nuova energia per poter raddrizzare la partita. Infatti all’89’ il forcing biancorosso viene premiato: questa volta è Ozimo che realizza su un bel passaggio di Ghilardi in area. La conclusione di prima intenzione sorprende il portiere e si insacca sotto la traversa per il meritato pareggio.

“Una buona partita dei ragazzi, a parte quell’avvio di ripresa che poteva compromettere tutto. Comunque va sottolineato il merito di non aver mai mollato, nonostante il doppio svantaggio e di aver reagito con determinazione conquistando un meritato e prezioso pareggio”. È il commento alla gara di mister Ralli.