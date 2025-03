LA ROVINATA UNDER 10 BATTE IL BALLABIO. GLI ESORDIENTI 2012 PERDONO CON IL RENATE GIOVANI

LECCO – La Rovinata Esordienti 2012 perde contro il Renate Giovani in una partita complicata e giocata a viso aperto. Nonostante un ottimo primo tempo, dal quale i biancorossi escono vincitori per 1-0 grazie alla splendida rete del solito ottimo Rosina, i padroni di casa subiscono la superiorità di gioco in fase offensiva degli avversari, pareggiando il secondo tempo 0-0 e perdendo il terzo e il quarto 0-1 e 0-2. Nonostante il risultato il mister può ritenersi soddisfatto della fase difensiva, da migliorare la precisione negli ultimi 20 metri.

Recupero di campionato impegnativo per la squadra CSI Under10 della Rovinata, che nonostante pioggia e nebbia sabato mattina è stata ospite del Ballabio. I bambini di mister Ghila ci tengono a fare bene, perché tra le due squadre si sono sempre giocate partite intense e decise da pochi episodi. Nel primo tempo il ritmo è già alto e grazie ai gol di Gjini e Galliani i Pulcini biancorossi riescono a chiuderlo davanti di due reti. Nel secondo tempo le occasioni da entrambe le parti sono tantissime: la Rovinata va in vantaggio con un gol di Rosina dalla distanza, ma i padroni di casa riescono a pareggiare poco dopo. Gli ospiti non ci stanno e tornano in vantaggio con Laganella, ma per poco perché il Ballabio riesce nuovamente a pareggiare e a passare in vantaggio prima della fine della seconda frazione.Nel terzo tempo le due squadre continuano a mettercela tutta e le due difese sono le vere protagoniste: il tempo termina a reti inviolate e il risultato finale complessivo è di 3-4.