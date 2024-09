LA SALA “C. FERRARI” DI GALBIATE PRESENTA IL CINEFORUM “I COLORI DEL CINEMA”

GALBIATE – Dopo la pausa estiva, è tornato il cinema “C. Ferrari” di Galbiate. La programmazione nella sala è già iniziata alla grande (sul sito rinnovato https://www.cferrari.it trovate tutto il programma), ma è arrivato il tempo di annunciare anche la partenza per la stagione 2024/25 del cineforum “I colori del cinema”. Un vero fiore all’occhiello del C. Ferrari che torna a riproporre la formula vincente che tanto piace agli spettatori: 32 film, divisi in cinque parti, con appuntamento al venerdì alle 21, al lunedì alle 21, e al giovedì anche nel pomeriggio alle 15 oltre che alle 21. Confermata, a grande richiesta, anche la presenza in sala per un approfondimento del film proposto da Gabriele Lingiardi, giornalista e critico cinematografico. Non cambia neanche il costo dell’abbonamento: 90 Euro (2,81 euro a film) con la possibilità dell’entrata singola (5,50 euro, 5 euro al giovedì alle 15).

Ma vediamoli, i primi sei film della rassegna. Si inizia venerdì 27 settembre, lunedì 30 settembre e giovedì 3 ottobre, con una commedia divertente, Hit Man – Killer per caso, dove troviamo un professore di psicologia che diventa un finto sicario, perché in realtà è un agente sotto copertura, la cui doppia vita verrà sconvolta dall’incontro con una affascinante donna che gli commissiona l’omicidio del marito.

Attenzione al secondo appuntamento, venerdì 4, lunedì 7 e giovedì 10 ottobre. Nella serata di venerdì gli spettatori avranno un’opportunità unica: il collegamento video col regista del film, l’iraniano Ali Asgari. Sarà lo stesso regista, già autore di Kafka a Teheran, a parlare del suo lungometraggio La bambina segreta, pellicola drammatica dedicata all’Iran contemporaneo che racconta la storia di una ragazza madre in difficoltà nello stato patriarca e autoritario.

Terzo importante film della rassegna, venerdì 11, lunedì 14 e giovedì 17 ottobre, è Shoshana, thriller politico ambientato nella Tel Aviv del 1938 che parla della Palestina ai tempi del controllo britannico tra archivi originali e una travagliata love story. Un film mai così attuale per capire cosa c’è dietro l’irrisolto conflitto tra Israele e Palestina.

E veniamo a un film premiato a Cannes 2023 per la migliore sceneggiatura: L’Innocenza, in programma venerdì 18, lunedì 21 e giovedì 24 ottobre. Il regista Kore’Eda torna in Giappone e indaga con delicatezza nei dubbi di un preadolescente confuso: man mano che la storia si svolge attraverso gli occhi della madre del bambino e del suo insegnante la verità emerge gradualmente.

Quinta pellicola è Gli indesiderabili, venerdì 25, lunedì 28 e giovedì 31 ottobre: siamo a Parigi dove una donna molto attiva nella vita della sua comunità scopre che un progetto guidato dal nuovo sindaco prevede la demolizione dell’isolato dove è cresciuta e da lì inizierà la sua battaglia per evitare la distruzione dell’edificio.

Ultimo appuntamento di questa prima parte del Cineforum è Vermiglio, venerdì 1, lunedì 4 e giovedì 7 novembre: in diretta dalla Mostra del cinema di Venezia, premiato con il Leone d’argento – Gran premio della Giuria, il film (in dialetto trentino, sottotitolato) di Maura Delpero ci riporta alle atmosfere di Ermanno Olmi, in un piccolo borgo della Val di Sole. Un viaggio che esplora i temi della guerra e della pace (siamo a metà degli anni ‘40) ed entra nella quotidianità di una famiglia con poesia e autenticità.

Il cinema ricorda che con l’acquisto della tessera si ha diritto allo sconto di 1 euro su tutti i film in programma (extra cineforum) e che tutti gli abbonamenti e i biglietti sono acquistabili anche on-line sul sito con la possibilità degli abbonati di prenotare sul sito www.cferrari.it. Un sito tra l’altro completamente nuovo, moderno e facilmente accessibile. Non mancheranno nuovi podcast.

Sarà possibile usufruire di un ingresso omaggio da regalare ad un’altra persona con l’apposito biglietto distribuito in occasione della serata “Come pensa un critico” a una delle prime due proiezioni del cineforum.