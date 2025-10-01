“LA SCELTA DI ESSERE COPPIA”: ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI

LECCO – Aperte ancora per pochi giorni le iscrizioni al corso gratuito “La scelta di essere coppia“, promosso dal Comune di Lecco in collaborazione con la sezione locale dell’Ondif – Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, per approfondire diritti, doveri e strumenti di tutela utili a costruire e consolidare la vita di coppia.

Il corso, tenuto da Silvia Natalia Castagna, presidente di Ondif Lecco, è rivolto principalmente a coppie sposate, conviventi, unite civilmente e, eventualmente, anche a singole persone interessate. Gli incontri si svolgeranno nella sala conferenze di Palazzo delle Paure, dalle 10 alle 11:30, nelle giornate di sabato 11, 18 e 25 ottobre, 8 e 15 novembre. Ogni appuntamento sarà articolato in due momenti: una prima parte formativa e una seconda parte dedicata al confronto con i partecipanti, che potranno porre domande al momento o in anticipo nel modulo di iscrizione.

Tra gli argomenti trattati i diritti e i doveri nelle relazioni familiari, la gestione patrimoniale e la crisi della coppia (separazione, affido e mediazione familiare). Per partecipare al corso, o a singoli incontri, è necessario iscriversi online .

F. S.