LA SCUOLA PRIMARIA SANTO STEFANO “S’ACCENDE” CON LO SPIRITO OLIMPICO

LECCO – Alla scuola primaria Santo Stefano di Lecco l’atmosfera è quella delle grandi occasioni: le classi terze e quarte hanno infatti dato il via a un progetto speciale dedicato alle Olimpiadi Invernali, un percorso educativo che unisce storia, valori e attività creative. Un’iniziativa che si inserisce perfettamente nel crescente impegno delle scuole italiane verso l’educazione ai valori olimpici, promosso anche a livello nazionale in vista di Milano-Cortina 2026 .

Il progetto, svolto a classi aperte, ha coinvolto gli alunni in un viaggio attraverso i cinque continenti: ogni gruppo ha realizzato il proprio cerchio olimpico, inventato un motto originale e imparato il giuramento e la canzone ufficiale. Un modo concreto per avvicinare i bambini ai principi di amicizia, rispetto e fair play, cardini dello spirito olimpico e spesso al centro delle attività didattiche dedicate agli sport invernali nelle scuole primarie .

Il momento più emozionante è stato senza dubbio la “Cerimonia di inaugurazione”, celebrata alla presenza del Dirigente scolastico, delle classi prime e dei ragazzi di Artimedia. Coreografie, ingresso della fiaccola, Inno d’Italia, presentazione delle squadre e giuramento hanno trasformato la palestra in un vero stadio olimpico, regalando ai bambini un’esperienza solenne e coinvolgente.

Le emozioni non si sono fermate lì: gli alunni hanno infatti vissuto una trasferta indimenticabile a Milano per assistere alla partita di hockey Germania–Francia. Un’occasione unica per vedere da vicino uno degli sport simbolo dei Giochi Invernali, comprendendone dinamiche, regole e spirito competitivo.

Ora l’attesa cresce: le “Olimpiadi della S. Stefano” prenderanno il via nelle prossime settimane, con sfide divertenti, prove di abilità e momenti di sana competizione.