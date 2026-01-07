LA SEGNALAZIONE: “ANNO NUOVO, TRENI NO. CONTINUANO I DISAGI”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice, che sottolinea come “anche oggi, con il nuovo anno, la situazione sui treni locali si conferma disastrata“. La lettera racconta la disavventura di un’amica di Lierna, che doveva essere a Lecco alle 8 e ha trovato davanti a sé un vero percorso a ostacoli: per prima cosa, il bus sostitutivo del treno delle 6.50 non è mai passato; il treno delle 7.19, a seguire, è stato soppresso; infine il treno delle 8.19, al momento della segnalazione, risultava con 21 minuti di ritardo.

Un inizio di giornata che lascia l’amaro in bocca e fa sorgere spontanea la domanda della nostra lettrice: “se il buongiorno si vede dal mattino… cosa ci aspetta per il resto dell’anno?”

RedCro