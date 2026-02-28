LA SEGNALAZIONE: “STRADA PER I RESINELLI PERICOLOSA, INTERVENIRE”

Gentile Redazione di Lecco News,

le scrivo per segnalare le condizioni critiche della strada che conduce ai Piani Resinelli, una delle mete turistiche e naturalistiche più frequentate del territorio.

Negli ultimi tempi il manto stradale appare in diversi tratti deteriorato, con buche, avvallamenti e una manutenzione che risulta insufficiente rispetto al flusso costante di veicoli, soprattutto nei fine settimana. La situazione, oltre a creare disagi, può rappresentare un rischio per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti.

Per non parlare che fino al 1º tornante i guardrail sono storti e piegati (soprattutto quelli rivestiti in legno che sono marci e non a norma).

Adesso stanno sistemando il tratto dal 2º fino al 3º tornante, finalmente visto che era la tratta più pericolosa.

Considerata l’importanza dei Piani Resinelli per l’economia locale e per l’immagine del territorio lecchese, ritengo opportuno che venga data visibilità a questa problematica affinché le istituzioni competenti possano intervenire con tempestività.

Vi ringrazio per l’attenzione e per il servizio di informazione che svolgete a tutela della comunità.

Cordiali saluti,

A.R.

P.S.

Non capisco perché non si possa fare un collegamento ciclopedonale da Ballabio fino alla frazione di Roncaiolo.