LA SEGRETERIA DI FORZA ITALIA LECCO SI DIMETTE: “DIVERGENZE INSANABILI”

La Segreteria Cittadina di Forza Italia di Lecco comunica di aver rassegnato le dimissioni, il ritiro congiunto delle numerose e qualificate persone che avevano dato la disponibilità ad entrare in lista e del gruppo di lavoro di 30 persone che negli ultimi 18 mesi ha ricostruito presenza, contenuti e credibilità del Partito in città.

Alla base della decisione vi sono gravi e insanabili divergenze con il Segretario Provinciale Roberto Gagliardi e i suoi più stretti collaboratori in merito alla gestione politica del partito e delle scelte strategiche sulla città di Lecco che, più volte, ma invano, abbiamo rappresentato anche agli organi superiori del Partito.

Con grande senso di responsabilità e nel rispetto della nostra dignità personale e politica, dopo avere a lungo temporeggiato nel tentativo di sanare la situazione, riteniamo che non sussistano più le condizioni per proseguire il percorso politico nel quale avevamo creduto e sul quale abbiamo investito lavorando per 18 mesi, senza risparmiarci, mettendo a disposizione tempo, energie e competenze, creando un gruppo coeso di persone desiderose di contribuire al bene della città, giudicando in modo critico ma anche propositivo le scelte dell’attuale amministrazione comunale che incidono sulla vita della città, guadagnando sul campo la credibilità politica nell’interlocuzione con i nostri concittadini e con le associazioni rappresentative nei diversi ambiti, stando in piazza ad ascoltare le famiglie e le persone residenti, aggregando un buon numero di professionisti e persone della società civile disposte a entrare in lista e predisponendo un programma molto articolato e rispondente alla domanda dei lecchesi di poter godere di quella necessaria vivibilità che l’attuale amministrazione non ha saputo garantire.

Proprio perché crediamo nella Politica come Valore e servizio del bene comune e non come strumento di affermazione personale o come mera gestione del potere, proprio perché siamo vicini con sincerità – e non per tornaconto – a cittadini, imprese, categorie, associazioni sportive, culturali, educative e sociali, abbiamo deciso di allontanarci da un tipo di approccio alla politica che speravamo fosse superato e sospendere la nostra attività all’interno di Forza Italia che resta comunque il nostro partito di riferimento ma che, a Lecco, ha deciso di lasciare mano libera a una Segreteria Provinciale dominata da arrogante incapacità politica e determinata da vecchie logiche che non condividiamo e che impediscono la prosecuzione di un impegno serio e credibile soprattutto in vista dell’imminente campagna elettorale.

Forza Italia ha perso l’opportunità di essere, a Lecco, quel partito che poteva giocare una partita da protagonista sia nel percorso per arrivare ad una candidatura unitaria forte del centrodestra – così come i nostri concittadini ci chiedono da tempo – che per l’elaborazione di contenuti e progettualità; si è preferito invece dar seguito a logiche di corto respiro che non porteranno a nulla e che non intendiamo avallare.

A questo punto noi, a testa alta, insieme alle donne e agli uomini con cui abbiamo condiviso il percorso fin qui fatto, valuteremo come proseguire il nostro impegno civico e politico a sostegno di chi vuole contribuire a un cambio di passo nel governo della nostra città, partendo dai nostri valori che non sono mutati e mantenendo ferma la passione, la serietà, la libertà e il senso di responsabilità che ci ha guidato fino ad ora e che ci ha indotto ad arrivare a questa decisione, difficile e sofferta ma non più procrastinabile.

La Segreteria Cittadina di Forza Italia Città di Lecco dimessa:

Angela Fortino Segretario Cittadino

Veronica Paramatti Vice Segretario

Fabrizio Bianchi

Filomena Marchitto

Giulio Rafaraci

Andrea Quintavalla