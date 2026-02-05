LA SOLIDARIETÀ DI BUSSOLA E DE CAPITANI AL QUESTORE DOPO I FATTI DI TORINO

BALLABIO – Questa mattina il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola, insieme al collega Dante De Capitani, primo cittadino di Pescate, ha voluto portare la sua solidarietà per i gravi episodi di Torino al Questore di Lecco Stefania Marrazzo.

“Lo abbiamo voluto fare come sindaci, in rappresentanza dei nostri concittadini, e a distanza di qualche giorno perché riteniamo sia importante mantenere alta l’attenzione su quanto accaduto – commenta Bussola -. Crediamo in uno Stato di diritto, di libertà e di civiltà, e ci rifiutiamo di accettare simili fenomeni di guerriglia urbana, trattandoli come se fossero situazioni normali”.

“Il nostro messaggio è chiaro e univoco: saremo sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine, senza se e senza ma!”, conclude il sindaco di Ballabio.