LA SPONDA ORIENTALE DEL LAGO DI COMO AL TTG TRAVEL EXPERIENCE 2025

LARIO – Dall’8 al 10 ottobre, la sponda orientale del Lago di Como sarà protagonista alla 62ª edizione del TTG Travel Experience, il più importante marketplace del turismo in Italia, organizzato da Italian Exhibition Group presso il quartiere fieristico di Rimini.

Per il sesto anno consecutivo, i Comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana uniranno le forze per rappresentare il proprio territorio in un contesto turistico di rilievo nazionale e internazionale. I Comuni saranno ospitati all’interno dello stand “Lago di Como” promosso dalla Camera di Commercio Como-Lecco, che quest’anno prevede all’interno del proprio stand una postazione interamente dedicata alla sponda orientale …

