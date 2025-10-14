LA SQUADRA NAZIONALE DI GINNASTICA IN VISITA A LORENZO BONICELLI

ABBADIA LARIANA – Tutta la squadra nazionale maschile di ginnastica artistica ha fatto visita a Lorenzo Bonicelli, giovane promessa di 23 anni che, dopo un grave incidente alle Universiadi di luglio, si trova ancora ricoverato in ospedale. Bonicelli, originario di Abbadia Lariana, è seguito con grande affetto da atleti, allenatori e dirigenti italiani, che si sono radunati all’ospedale Niguarda di Milano poco prima di partire per i Campionati del Mondo in programma a Giacarta, in Indonesia.

Tra i presenti, Yumin Abbadini, Carlo Macchini, Thomas Grasso, Edoardo De Rosa, Tommaso Brugnami e Gabriele Targhetta, insieme al direttore tecnico Giuseppe Cocciaro e agli allenatori Alberto Busnari, Gianmatteo Centazzo, Fabrizio Marcotullio e Marco Fortuna. L’incontro è stato voluto da Bonicelli stesso, che ha espresso il desiderio di salutare e incitare i suoi compagni per la competizione imminente.