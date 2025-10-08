LA STORIA DELLA FISARMONICA IN BRIANZA AL MUSEO DI CAMPORESO

GALBIATE – Domenica 19 ottobre alle 15.30, al Museo Etnografico dell’Alta Brianza di Camporeso di Galbiate, si tiene l’evento “Tenere il tempo. Storia della fisarmonica in Brianza” con Saul Casalone, ricercatore e collaboratore MEAB.
In Brianza, come nel resto dell’Italia settentrionale, le prime fisarmoniche si affermano nell’uso fin dalla seconda metà dell’Ottocento, diffondendosi poi in modo capillare soprattutto dopo il primo conflitto mondiale. Benché recepita come strumento “moderno”, rispetto alle forme musicali tradizionali, la fisarmonica si incarica di alcune funzioni rituali di accesso alla vita adulta come le feste dei coscritti e le feste nuziali. Nel corso del secondo Novecento la fisarmonica decade nell’uso giovanile, rigettata come obsoleta a favore di altri strumenti e nuove mode musicali, restando in vita anzitutto grazie al liscio commerciale.