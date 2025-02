MANDELLO DEL LARIO – Loro sono Coca (tutta nera) e Pepsi (pezzata), due sorelline di cinque anni partite dalla Basilicata quando avevano solo due mesi per raggiungere la loro famiglia e vivere felici e serene a Mandello del Lario: giardino, passeggiate e coccole finiscono all’improvviso quando il loro padrone viene a mancare in un tragico incidente.

La famiglia, in partenza per l’estero, non potrà più occuparsi di loro e per Coca e Pepsi non c’è più alcuna possibilità di continuare a vivere lì…