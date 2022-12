BALLABIO – Il fatto è avvenuto in questi giorni in un orario particolarmente “pericoloso” ovvero poco dopo le otto del mattino, con traffico lungo la provinciale della Valsassina a Balisio. Un cerbiatto, dunque un giovane esemplare di cervo, si trova sul pratone della piana fuori Ballabio, evidentemente si è allontanato dalla madre e non la ritrova – però in qualche modo percepisce che lei si deve trovare dall’altra parte del nastro di asfalto. Attraversare risulta rischioso e lui è con gli occhioni puntati verso la Grignetta, quando della sua presenza si accorgono tre cacciatori che stanno prendendo un caffè al bar del distributore di benzina.