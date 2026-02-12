“LA TUA VOCE PER LA CITTÀ”, DUE INIZIATIVE DEDICATE ALLE SCUOLE

LECCO – Il 24 febbraio Lecco festeggia un anno dall’accreditamento Unicef come Città amica dei bambini e degli adolescenti: un programma concreto che realizza politiche e attività volte a migliorare la vita e il benessere di bambini, bambine e giovani del territorio lecchese. Per celebrare questa importante ricorrenza, il Comune di Lecco propone “La tua voce per la città“, un’iniziativa che comprende due momenti di partecipazione rivolti alle scuole dell’infanzia e primarie del territorio.

Il primo momento si terrà martedì 24 febbraio alle 10.30, giorno dell’accreditamento, e vedrà gli alunni ritrovarsi nei cortili delle scuole, nei parchi e in diversi punti della città per unire simbolicamente le loro voci e cantare insieme la canzone “Custodi del mondo”, di cui sono disponibili musica e testo a questo collegamento.

Il Comune si impegna così a proteggere e promuovere i loro diritti e ad ascoltare le opinioni su tutte le questioni che li riguardano, in coerenza con la convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La seconda proposta invita le scuole dell’infanzia e primarie di Lecco a inviare materiali quali testi, disegni, video, presentazioni o altri elaborati, che raccontino cosa piace ai bambini della loro città, cosa potrebbe essere migliorato secondo il loro punto di vista, oltre che eventuali suggerimenti e proposte per il futuro. In particolare, i contributi possono riguardare l’intera città, un rione specifico o la propria scuola.

Per inviare i lavori è necessario salvare il file in formato .pdf, .png, .jpg o .mp4, indicando nome della scuola – classe – sezione – nome e cognome dell’autore (può essere indicato solo il nome della classe se si tratta di un lavoro di gruppo) e infine, trasmetterlo a questo collegamento.

Tutto il materiale ricevuto sarà raccolto dal Comune e, dopo un’attenta visione, condiviso con la cittadinanza attraverso il sito istituzionale e i canali social dell’ente, come ulteriore segno di ascolto e valorizzazione della voce delle nuove generazioni.

“L’anniversario dell’accreditamento di Lecco come Città amica dei bambini e degli adolescenti vuole essere, prima di tutto, un’occasione concreta per ascoltare i più piccoli e riconoscere il valore delle loro idee e dei loro bisogni – ha dichiarato l’assessora alla Famiglia, bambini, ragazzi e politiche giovanili Stefania Valsecchi – . È fondamentale dare spazio ai più piccoli, saperli ascoltare davvero e riporre fiducia nella loro capacità di osservare la città, proporre miglioramenti e partecipare alla vita della comunità.

L’inserimento di questo impegno nell’articolo 20-bis dello statuto comunale rappresenta, a mio avviso, uno dei passaggi più significativi compiuti nel percorso che ha portato all’accreditamento: un segnale chiaro di attenzione e responsabilità, che rende questo obiettivo non solo dichiarato, ma anche condiviso e duraturo.Con iniziative come questa, e con altre esperienze già avviate – come l’esperienza del Consiglio comunale all’interno del Piano per il Diritto allo Studio – continuiamo a costruire spazi di partecipazione autentica, in cui i giovani cittadini possano sentirsi coinvolti, ascoltati e parte attiva delle scelte che riguardano il presente e il futuro della città. In questo modo, diamo loro voce e rafforziamo un’idea di comunità più inclusiva, attenta e capace di crescere insieme”.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile contattare l’ufficio comunicazione scrivendo a segreteria.comunicazione@comune.lecco.it o chiamando il numero 0341 481412.