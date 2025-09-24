“LA VOCE DI HIND RAJAB” AL CINEMA NUOVO AQUILONE

LECCO – Arriva in prima visione al Nuovo Aquilone “La voce di Hind Rajab”, vincitore del Leone d’argento – Gran premio della giuria a Venezia, un film che mette al centro la registrazione della voce di Hind Rajab, bambina di 6 anni unica sopravvissuta della sua famiglia dopo un attacco delle forze dell’Idf nella striscia di Gaza che la Mezzaluna Rossa palestinese riesce a contattare telefonicamente.

Una prima visione di grande attualità come spiega mons. Bortolo Uberti, prevosto di Lecco: “Quanto sta accadendo attorno a noi ci interpella, non possiamo restarne indifferenti. Quanto avviene a Gaza scuote le nostre coscienze, e deve scuoterle forte; ci inquieta e deve inquietarci profondamente. Non si può giudicare o schierarsi da una parte o dall’altra per sentito dire o per partito preso. Ogni mezzo che ci aiuta a conoscere di più è perciò prezioso. Il film di Kaouther Ben Hania, The voice of Hind Rajab, ci consegna la voce di una bambina di sei anni colpita dalle forze dell’Idf mentre viaggiava in macchina con la sua famiglia. È ancora viva e parla al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa. Da una parte c’è la voce di una bambina e dall’altra c’è l’impotenza dei soccorritori.

Anche per noi ci sono voci, troppo spesso silenziate, che vanno ascoltate e c’è un’impotenza che non può restare tale a lungo. Non ne va solo dei Palestinesi, ne va di tutti; ne va della nostra umanità, del nostro restare umani. Ci sono momenti in cui occorre tacere e altri in cui, invece, bisogna parlare. O ascoltare. Quella voce, la voce di Hind Rajab, deve continuare a parlare, a parlarci. Deve risvegliare la nostra coscienza. Il cinema ha questo compito e lo sa fare molto bene. Non è uno dei suoi tanti compiti, è uno di quelli più nobili e veri”.

Il film sarà proiettato al Nuovo Aquilone giovedì 25 alle 21, sabato 27 alle 20 e alle 21:45 e domenica 28 settembre alle 15:30 e alle 17:30.

Tutte le informazioni sul sito www.aquilonelecco.it.