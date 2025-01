LAB4YOU: UNA NUOVA REALTÀ NEL PANORAMA DEL RUNNING E SKYRUNNING LECCHESE

LECCO – Una nuova e dinamica realtà sportiva fa il suo ingresso nel panorama dello sport lombardo e non solo. Lab4You, società guidata da Alberto Ariotti, annuncia la sua affiliazione ufficiale alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e alla FISKY (Federazione Italiana skyrunning), con un progetto che abbraccia i territori di Lecco, Bergamo e Valle D’Aosta.

Sotto la direzione sportiva di Alberto Zanotta e Gabriella Caimi, e tecnica di Sergio Bonaldi come responsabile atleti agonisti, la società si presenta con un team d’élite che include atleti di spicco come Francesca Rusconi, Mattia Gianola, Jean Luc Perron e alcuni nuovi atleti ancora in progetto.

Ma Lab4You non è solo agonismo di alto livello. Già da oggi, la società offre la possibilità di effettuare il tesseramento FIDAL e FISKY direttamente online, semplificando l’accesso al mondo della corsa amatoriale e delle competizioni per tutti gli appassionati. La procedura, rapida e intuitiva, permette agli amatori di entrare immediatamente a far parte della famiglia Lab4You.

Nel corso di questo anno sportivo, verranno strutturati programmi dedicati per tutti i livelli, dai principianti ai più esperti, inclusi incontri non competitivi, percorsi di allenamento personalizzati e, con particolare attenzione al sociale, attività dedicate a bambini e persone con disabilità.

“Puntiamo a creare una comunità che unisca l’eccellenza agonistica alla passione per lo sport accessibile a tutti – dichiara il management della società – Lab4You vuole essere un vero e proprio laboratorio di sport e benessere radicato nel territorio”. Il progetto gode del supporto di partner di rilievo oltre che alcuni accordi in fase di perfezionamento.