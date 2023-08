LECCO – Laboratori di scrittura per tutti e ogni settimana. ‘Creatività scrittoriale’, il progetto avviato un anno fa dal giornalista lecchese Stefano Bolotta, dal 14 settembre troverà cadenza settimanale. Ogni giovedì verrà infatti proposto un laboratorio in presenza nello studio di via Digione 31, mentre al lunedì ne sarà proposto uno online.

“Il primo anno di Creatività scrittoriale è stato decisamente positivo e oltre le aspettative – spiega Bolotta – Ho proposto sette cicli di laboratori da settembre a giugno, oltre a quattro incontri gratuiti dimostrativi nelle biblioteche per i quali ringrazio le Amministrazioni comunali con cui ho collaborato, e ho ricevuto circa 60 diversi partecipanti. I numeri e i feedback ricevuti mi hanno spinto a far compiere un salto di qualità alla proposta, mettendomi a disposizione ogni settimana”.

Bolotta ha approntato un calendario di eventi già definito fino alla fine di dicembre. Le tipologie di laboratorio sono quattro: Scrittura matta, ovvero esercizi individuali mirati a sviluppare la componente espressiva e la ricerca di emozioni; Connessioni, esercizi da svolgere in gruppo al fine di creare sinergia, empatia e feeling con gli altri partecipanti; Scrittura a tema, con argomenti di vario genere come filo conduttore; Tecniche di scrittura, con una piccola parte teorica a far da preambolo alla pratica.