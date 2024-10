LABORATORIO “GIOCA CON IL FUMETTO” IN BIBLIOTECA, ISCRIZIONI ENTRO IL 4 NOVEMBRE

LECCO – La Biblioteca civica “Uberto Pozzoli” di Lecco presenta il laboratorio gratuito “Gioca con il fumetto”, rivolto ai ragazzi dagli 8 agli 11 anni e realizzato in collaborazione con Stefano Colombo di “Centometri edizioni”.

Il laboratorio, ideato per condurre i partecipanti attraverso la scoperta del fumetto, fino ad arrivare a gestire e creare un proprio elaborato a fumetti, si articola in 5 lezioni che si terranno nelle giornate di lunedì, dall’11 novembre al 9 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30. Sarà richiesto ai partecipanti di portare matite, matite colorate e tratto pen o analoghi.

L’iniziativa, a cura di Centometri edizioni, casa editrice indipendente del fumetto sportivo, che vuole abbattere gli stereotipi sociali e sulla disabilità nello sport, è realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Biblioteca Futura”, finanziato dal bando regionale Avviso unico cultura 2024.

Le iscrizioni sono aperte fino al 4 novembre e si chiuderanno al raggiungimento dei 15 partecipanti.

Per iscriversi o per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0341481123 o via e-mail a biblioteca@comune.lecco.it.