L’ACCADEMIA CORALE DI LECCO PRESENTA LA SUA STAGIONE ARTISTICA 2026

L’Accademia Corale di Lecco ha presentato la Stagione Artistica 2026, un cartellone che rafforza e amplia il progetto avviato negli ultimi anni, portando sul territorio lecchese alcuni tra i più celebri capolavori della musica per coro e orchestra, affiancati da nuove iniziative di approfondimento culturale rivolte al pubblico.

Fondata nel 1947, l’Accademia Corale di Lecco rappresenta da quasi ottant’anni un punto di riferimento per la vita culturale del territorio. Dal 2023 ha intrapreso un percorso di crescita associativa ed artistica che ha visto la realizzazione annuale di grandi concerti sinfonico-corali. Nel 2026, per la prima volta, i Grandi Concerti saranno tre, segnando un ulteriore passo in avanti nella proposta musicale.

La stagione si articolerà attorno a tre appuntamenti di grande valore artistico e storico, che si svolgeranno presso la Basilica di San Nicolò, sotto la direzione del M° Antonio Scaioli:

14 marzo 2026 – Concerto Brandburghese e Cantata BWV 147 di Bach e Magnificat di Vivaldi

– Concerto Brandburghese e Cantata BWV 147 di Bach e Magnificat di Vivaldi 8 maggio 2026 – Stabat Mater di Haydn

– Stabat Mater di Haydn 12 dicembre 2026 – Concerto di San Nicolò – Messiah di Haendel.

Ogni concerto coinvolgerà fino a 100 esecutori, tra coro, orchestra e solisti, confermando l’alto profilo artistico delle produzioni e il forte impatto culturale per la città e il territorio del Lago di Como.

Accanto ai grandi concerti, la stagione artistica 2026 introduce nuove iniziative pensate per valorizzare ulteriormente il repertorio e favorire un rapporto più diretto con il pubblico:

Incontri di approfondimento culturale e musicale, a cura di Carlo Centemeri (esperto musicale, che spesso anima e organizza incontri di approfondimento musicale) insieme all’Accademia Corale di Lecco, presso l’ Auditorium dell’Officina Badoni

(esperto musicale, che spesso anima e organizza incontri di approfondimento musicale) insieme all’Accademia Corale di Lecco, presso l’ Prove aperte con Coro e Orchestra, che permetteranno agli spettatori di entrare nel “dietro le quinte” della produzione musicale

Questi appuntamenti si svolgeranno nei giorni precedenti i concerti, trasformando ogni evento in un vero e proprio percorso di avvicinamento all’opera musicale.

La Stagione 2026 si inserisce inoltre nel più ampio progetto biennale 2026-27 “Cultura ‘in Coro’: capolavori musicali per la valorizzazione artistica del Lecchese”, sostenuto da Fondazione Cariplo con un contributo di 25.000 euro, su un progetto complessivo di oltre 100.000 euro. Il progetto rappresenta l’unico selezionato dalla Fondazione per il bando “Valore della Cultura” all’interno della Provincia di Lecco.

Il progetto si articola in più ambiti di intervento: rafforzamento artistico dei concerti (tramite ingaggio di organici orchestrali più ampi e interventi di vocalità con il coro), introduzione di nuove attività per il pubblico, innovazione nella comunicazione e nello storytelling culturale ed evoluzione della qualità della produzione degli eventi.

Il progetto, che accompagnerà l’Associazione in un percorso di evoluzione in vista del suo 80esimo anniversario di fondazione nel 2027, vedrà la collaborazione con enti, associazioni, scuole, istituzioni e aziende del territorio, che hanno sostenuto l’Accademia fin dalla fase di candidatura.

A presentare l’incontro, che si è svolto presso la sede di Confindustria Lecco e Sondrio, sono stati Raffaele Riva e Antonio Scaioli, rispettivamente presidente e direttore dell’Accademia Corale di Lecco. Oltre a loro hanno preso parte come pubblico Mons. Bortolo Uberti, le istituzioni (tra cui presenti il Prefetto di Lecco Paolo Ponta e la Vicesindaco Simona Piazza), enti, associazioni lecchesi e imprese, oltre ad alcuni appassionati.

Presenze che hanno sottolineato il carattere condiviso del progetto, concepito non come un insieme di singoli concerti, ma come iniziativa unitaria con l’obiettivo di portare valore e richiamo per tutto il Lecchese e il Lago.