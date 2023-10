LECCO – Ad Acquate si parla delle future prospettive temporanee per la città di Lecco. Mercoledì 18 ottobre alle 21 all’auditorium Sorelle Villa – spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo 42, un incontro pubblico dedicato al tema dell’accoglienza delle persone migranti e sulle conseguenti prospettive temporanee per la città di Lecco.

Al momento interverranno il prefetto di Lecco Sergio Pomponio, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni, la presidente di Fondazione comunitaria del Lecchese Maria Grazia Nasazzi e il presidente dell’Assemblea dei sindaci del Distretto di Lecco Guido Agostoni, oltre al parroco della Comunità Pastorale Beata Vergine di Lourdes, che unisce le parrocchie dei rioni di Acquate, Bonacina e Olate, don Walter Magnoni. Al centro della serata la condivisione estesa delle tematiche dell’accoglienza volta ad affrontare le sfide dell’immigrazione in modo costruttivo.