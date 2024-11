L’ACQUA FA SCUOLA. ISCRIZIONI DA RECORD, PARTECIPANO IN 7MILA

LECCO – Con la chiusura delle iscrizioni avvenuta venerdì 25 ottobre “L’Acqua fa Scuola” 2024-2025, il progetto promosso da Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding, registra una partecipazione straordinaria da parte delle scuole della provincia di Lecco. Con circa 360 classi e oltre 7.000 alunni iscritti a 760 diverse attività si supera significativamente la già ampia partecipazione degli scorsi anni.

L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, offre un’ampia gamma di strumenti educativi gratuiti e integrativi al curriculum scolastico che si rinnovano ed arricchiscono ogni anno: nuovi laboratori offerti dall’Ufficio d’ambito di Lecco e condotti da operatori specializzati, visite guidate agli impianti di Lario Reti Holding, la piattaforma online ATOLeccoScuolaPark arricchita da nuovi video di Cinemambiente accessibili anche da casa in famiglia, concorsi a premi per le prime 16 scuole classificate e, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua uno spettacolo teatrale dedicato, intitolato “Amare Acque Dolci”.

Le scuole che hanno ottenuto la certificazione Blue School per l’anno scolastico 2022/2023 riusciranno a mantenerla quest’anno? E quante altre scuole potranno ottenerla al termine dell’anno scolastico in corso?

Con l’acqua si lavora, si impara e si gioca, scoprendo come la sua unicità risieda nella capacità di adattarsi a mille usi diversi. Sa essere generosa e accessibile a tutti; può diventare potabile, ma è sempre pronta a sporcarsi per rimuovere le nostre impurità. È una compagna ideale di gioco e di viaggio, che assume tante forme e stati: dolce o salata, rinfrescante e dissetante, si presenta come neve o persino in forma virtuale.

Il filo conduttore delle iniziative di quest’anno è proprio la qualità, tema che si riflette in ogni aspetto di questa risorsa preziosa. Grazie alle Ecopagelle, anche gli adulti “torneranno sui banchi di scuola” per rispolverare le caratteristiche e i parametri di qualità dell’acqua. Gli alunni, in veste di “insegnanti”, intervisteranno parenti, amici e vicini di casa per verificare quanto sappiano sull’argomento e se siano un buon esempio per la comunità.

“Con il progetto L’Acqua fa Scuola – afferma Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding – continuiamo a investire nell’educazione ambientale come strumento essenziale per la formazione delle nuove generazioni. Allo stesso tempo, rinnoviamo il nostro impegno verso la comunità, promuovendo la consapevolezza sull’importanza dell’acqua e della sostenibilità ambientale nel territorio che gestiamo. Per questo è fondamentale coinvolgere attivamente i giovani, educandoli e rendendoli partecipi di ciò che possono fare in prima persona: speriamo, facendo conoscere il nostro lavoro, di suscitare in loro una passione per ciò che facciamo e chissà, forse un giorno averli in azienda con noi”.

“Ringraziamo dirigenti scolastici e insegnanti – aggiunge Marco Bonaiti, presidente dell’Ufficio d’ambito di Lecco – per l’entusiastica risposta che le scuole della provincia non ci hanno mai fatto mancare e che confidiamo potrà ulteriormente crescere di anno in anno. Il sempre crescente gradimento della proposta formativa ci incoraggia a proseguire nell’attenzione e nell’impegno che poniamo nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento ambientale e del servizio idrico integrato che la Provincia e i Comuni ci hanno assegnato”.