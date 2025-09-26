“L’ACQUA FA SCUOLA” SI RINNOVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/26

LECCO – Continua la missione di Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding nella formazione dei giovani sul prezioso mondo dell’acqua, attraverso il progetto “L’Acqua fa Scuola”, rinnovato in questi giorni per l’anno scolastico 2025-2026.

Lo scorso anno il progetto si è classificato tra i primi cinque in Italia, nella categoria dedicata alle scuole del Premio Top Utility 2025, il think tank coordinato da Utilitalia – l’associazione di categoria delle utility italiane che studia l’andamento del sistema nazionale dei servizi pubblici. Un riconoscimento che premia otto anni di lavoro e una crescita costante. Oggi, giunta alla nona edizione, l’iniziativa offre a scuole e docenti un’opportunità unica per arricchire il curriculum tradizionale con strumenti e proposte gratuite, flessibili e innovative, che quest’anno saranno dedicate all’acqua che ritorna in natura e ai trattamenti di depurazione che ne riducono l’impatto ambientale.

Proprio in questi giorni le scuole stanno ricevendo il catalogo con le proposte formative che comprendono, tra gli altri, Scuolapark, la piattaforma educativa all’interno della quale le scuole potranno sfidarsi nella caccia al tesoro online, contendendosi un montepremi complessivo di 5.000 euro, i laboratori in classe, rinnovati e orientati al tema dell’anno, e le visite guidate agli impianti con una scelta sempre più ricca.

Anche quest’anno le scuole più appassionate avranno l’opportunità di ottenere la prestigiosa certificazione “Blue School“, un riconoscimento che valuta non solo le esperienze di insegnamento e apprendimento, ma anche il coinvolgimento dell’intero istituto nei progetti di educazione ambientale e la continuità nell’adesione al nostro progetto.

Dopo la prima al teatro La Fenice, arriva a Lecco, in occasione della Water Week, la settimana che segue il World Water Day (22 marzo – Giornata Mondiale dell’Acqua), un concerto interattivo e laboratorio di musica creativa per le scuole dell’infanzia e le prime due classi della primaria, con musica dal vivo di pianoforte e tromba, sculture sonore e gran concerto finale, coi bambini che suonano insieme ai musicisti.