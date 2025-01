L’AD DI AREXPO VISITA IL POLI A LECCO. “NUOVA VOCAZIONE PER IL TERRITORIO”

LECCO – Oggi la visita dell’amministratore delegato di Arexpo, Igor De Biasio, al Campus del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco e i laboratori del Polo della Ricerca del CNR con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle eccellenze del territorio lecchese in materia di innovazione. “Un evento che ho organizzato e promosso in collaborazione con il Presidente di UniverLecco, Vico Valassi – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza – e che ha rappresentato un’occasione unica per approfondire le potenzialità dei due poli d’eccellenza. All’incontro hanno partecipato gli stakeholder del “Sistema Lecco”, rappresentati del mondo accademico, istituzionale e realtà territoriali, un momento importante volto a rafforzare le sinergie tra il Campus di Lecco, il sistema territoriale e i principali attori del territorio”.

Durante la visita, De Biasio ha avuto modo di conoscere da vicino le strutture all’avanguardia del Campus e i laboratori innovativi del CNR, punto di riferimento per studi in ambito scientifico e tecnologico.

“Questa iniziativa – aggiunge Piazza – è finalizzata a valorizzare il Sistema Lecco per promuovere sinergie concrete tra le diverse realtà coinvolte attraverso un dialogo diretto tra Università, enti di ricerca e il territorio. Le collaborazioni pubblico-private necessarie per valorizzare il patrimonio e incentivare investimenti in ricerca e sviluppo è uno dei principali obiettivi di Arexpo. La collaborazione tra il mondo della ricerca, le istituzioni accademiche e le imprese rappresenta una grande opportunità, confermata da questa iniziativa, per il futuro del territorio lecchese. Da questo incontro sono certo nasceranno opportunità concrete per la nostra provincia che sapremo mettere a fattor comune per lo viluppo di progetti emblematici”.

Arexpo è una società privata a maggioranza pubblica, fondata nel 2011 per acquisire le aree destinate a ospitare Expo Milano 2015.