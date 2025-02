LADRI IN CASA, VITTIMA LANCIA APPELLO CON RICOMPENSA: “AIUTATEMI A RECUPERARE LA REFURTIVA”

Buongiorno Direttore,

le scrivo questa lettera dopo aver appreso dal suo giornale che in valle continuano i furti in appartamento. Dopo quelli delle scorse settimane a Ballabio, Pasturo, Primaluna e Taceno apprendo che anche Premana è stata colpita da questi delinquenti.

Come vittima diretta di un furto e come valsassinese, penso a tutte quelle famiglie che come me hanno visto la propria casa violata e oltre al danno economico si sono visti portare via oggetti dal forte valore sentimentale ed affettivo.