LADRO SERIALE CONDANNATO DI NUOVO PER FURTO E COLLUTTAZIONE

Lecco – Nuova condanna per un ladro seriale, che colpiva nei negozio di Lecco e dell’hinterland.

Lo scorso anno davanti al Gip A, V., 40enne, lecchese, aveva chiuso il conto con la giustizia e la condanna a più di due anni. Oggi è stato accompagnato dal carcere per un altro episodio, un furto in un esercizio commerciale con colluttazione: gli è stata contestata la rapina impropria dal PM Caterina Scarselli e il giudice Paolo Salvatore ha inflitto la pena di un mese e 10 giorni, in continuazione con quella precedente che sta scontando in carcere.