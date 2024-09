GARLATE – Vigili del Fuoco impegnati nell’operazione Lario sicuro 2024 sono intervenuti per portare in luogo sicuro un’imbarcazione in avaria – dopo un principio d’incendio nel vano motore.

Dopo averla messa in sicurezza I pompieri l’hanno trainata nel porto più vicino.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un’ora e mezza.

