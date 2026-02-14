L’ALLARME DI AUSER: LA RIVOLUZIONE DIGITALE COLPISCE GLI ANZIANI

LECCO – La digitalizzazione dei servizi sanitari e pubblici rischia di creare una cittadinanza a due velocità, lasciando indietro proprio le persone più fragili. L’allarme arriva da Auser Lecco, che da tempo è impegnata nel contrasto all’esclusione digitale degli anziani.

“La rivoluzione digitale sta trasformando la realtà sociale e il welfare. La formazione degli anziani è fondamentale – dichiara Claudio Dossi, presidente di Auser Lecco – Il costante invecchiamento della popolazione rappresenta una grande sfida e il digitale, se rivolto agli anziani senza un adeguato accompagnamento, può portare dei rischi”.

Con il costante aumento della popolazione anziana e sola, dunque senza una rete familiare a sostegno, cresce anche il rischio di esclusione sociale dei cittadini più fragili. La società rischia così di diventare meno equa e meno inclusiva. La digitalizzazione, se non accompagnata, crea un divario tra gli anziani che non hanno confidenza con le tecnologie digitali e quelli che invece sono già abili ad utilizzarle.

Molti anziani hanno oggi difficoltà a utilizzare i servizi essenziali: prenotare una visita medica online, accedere ai propri dati personali, utilizzare le app per la gestione della salute. È importante che le istituzioni politiche e le aziende sanitarie tengano conto di questo problema, promuovendo politiche inclusive e strumenti di supporto adeguati.

È fondamentale rafforzare il rapporto tra cittadini e servizi, garantire l’accesso ai servizi di assistenza telefonica, creare punti d’accesso pubblici ai servizi online e prevedere adeguati supporti per l’utilizzo della tecnologia digitale. A tal proposito, Auser ha tenuto e continua a tenere corsi presso i propri sportelli negli ambiti di Bellano, Lecco e Merate.