“L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA” A PALAZZO DELLE PAURE

LECCO – Venerdì 28 novembre alle 18 verrà inaugurata a Palazzo delle Paure la mostra fotografica collettiva “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock“, ideata e organizzata direttamente dal Comune di Lecco e dal Simul. L’esposizione, a cura di Barbara Cattaneo, Luigi Erba e Roberto Mutti e allestita nello spazio della fototeca, raccoglie le immagini di otto fotografi che hanno raccontato il Festival Rock italiano, che negli anni Settanta contribuì a mettere in crisi il conservatorismo dell’epoca. A queste si accostano anche le opere coeve di un famoso e battagliero graphic designer che con i suoi poster ha combattuto contro stereotipi e censure.

Così l’assessora alla cultura Simona Piazza: “Tornano le grandi mostre a Palazzo delle Paure con una nuova e importante esposizione allestita nella nostra fototeca. ‘L’altra faccia della luna’ è un’esposizione fotografica collettiva che racconta non solo l’utopia del Festival Rock di Montalbano, ma anche e soprattutto il protagonismo e la partecipazione di importanti e affermati fotografi lecchesi e del territorio, che hanno contribuito a scrivere la storia della fotografia italiana. Un ringraziamento speciale ai curatori della mostra e alla collaborazione sempre preziosa di Luigi Erba per la nostra fototeca”.

L’esposizione si concentra sui diversi punti di vista di semplici appassionati e fotografi professionisti, che raccontano i momenti dei vari festival dal loro personale punto di vista, con la propria presenza e partecipazione, creando così un panorama evocativo ed emozionale di quegli anni. La mostra è accompagnata anche da un catalogo realizzato da Editoria Grafica Colombo di Valmadrera, che racchiude i testi dei curatori e numerose fotografie.