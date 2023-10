LECCO – Uno striscione è esposto a Palazzo Bovara per ricordare i 10 anni dalla tragedia di Lampedusa (quasi 400 migranti morti annegati), a fronte dell’adesione del Comune di Lecco alla campagna “#10annidindifferenza”, promossa dal Comitato 3 ottobre Accoglienza Onlus.

Il banner riposta la scritta “Non numeri, ma persone“.

Questa sera, inoltre, la facciata del municipio di Lecco sarà illuminata di arancione, colore scelto essendo lo stesso dei fumogeni utilizzati come ausilio per aiutare gli elicotteri di soccorso a individuare la posizione di una barca in difficoltà.

RedLC