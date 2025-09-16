L’ANM LECCO CHIEDE L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEI PRECARI

LECCO – La Sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) di Lecco ha manifestato il proprio sostegno alle iniziative e alle richieste del personale precario impiegato negli Uffici per il Processo del Tribunale di Lecco e degli altri uffici giudiziari italiani. Condivide infatti il comunicato stampa diffuso dalla Sezione ANM di Ancona, che chiede l’integrale stabilizzazione di questi lavoratori nel settore dell’Amministrazione della Giustizia.

Secondo l’ANM di Lecco, il contributo di questi addetti, altamente qualificati, è stato fondamentale nel ridurre l’arretrato e nel migliorare i tempi di risposta alle domande di giustizia avanzate dalla collettività. Sono considerati un valido supporto per i magistrati, grazie al loro specifico ruolo di affiancamento.

La preoccupazione principale riguarda la scadenza dei contratti a tempo determinato, prevista per giugno 2026. Il mancato assorbimento completo di questo personale nelle strutture giudiziarie rischia di comportare una perdita significativa di professionalità, il ritorno all’accumulo di arretrati e un allungamento dei tempi dei procedimenti giudiziari.

Per questo motivo, l’ANM di Lecco auspica la stabilizzazione immediata e completa di tutto il personale degli Uffici per il Processo in servizio in Italia, con l’assunzione a tempo indeterminato in un profilo professionale che ne garantisca la specificità e il ruolo collaborativo con i magistrati. Questo, secondo l’associazione, permetterebbe di consolidare l’efficacia dell’Ufficio per il Processo, che finora ha conseguito risultati particolarmente positivi grazie al loro contributo.