L’ANPI DI LECCO RICORDA EMMA CASATI, PARTIGIANE E DEPORTATE LECCHESI

LECCO – Il Comune di Lecco, l’ANPI provinciale, l’Associazione Pio Galli e l’Istituto storico della Resistenza di Bergamo organizzano sabato 18 maggio alle 10:30, in via Gramsci 17 a Lecco, la posa della pietra d’inciampo a ricordo di Emma Casati, con la collaborazione dei ragazzi e ragazze delle scuole lecchesi che, in sua memoria, hanno partecipato al viaggio a Mauthausen.

Verranno lette le “Lettere a Emma” a cura dell’Istituto Bertacchi di Lecco e dell’Istituto Greppi del Meratese.

A cura dell’Associazione “Pio Galli”, della CGIL Lecco, Unione Donne Italiane Lecco, Tavola lecchese per la pace e ANPI Provinciale Lecco (unitamente alle sezioni Lecco città e Pino Galbani) è organizzato inoltre, venerdì 17 maggio alle 18 presso il salone Di Vittorio della Camera del Lavoro di via Besonda a Lecco, un incontro sul tema “Partigiane e Deportate – Le donne lecchesi nella Resistenza”.

Previsti nell’occasione gli interventi di Angelo De Battista, Andrea Donato e Raffaella Cerrato.

M. C.