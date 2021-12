LECCO – Sabato 11 dicembre verrà inaugurata la Casa di Quartiere LAORCALAB, con l’obiettivo di una rigenerazione urbana e sociale del rione attraverso la realizzazione di attività che coinvolgano i cittadini e creino reti sul territorio.

Il progetto è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra Comune di Lecco, Impresa Sociale Girasole, APS LAORCALAB, Parrocchia, AUSER, Coop. La Vecchia Quercia, Scuola Materna P. Barone e altre numerose realtà di volontariato, e con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Lecchese.

“Una Casa del Quartiere, un bene recentemente dismesso (la scuola Primaria Pio XI) che torna ad essere abitato, costruendo con la comunità un luogo di vita e incontro, per promuovere relazioni, laboratori e iniziative che favoriscano lo sviluppo locale e permettano alle persone di riconoscersi in esperienze comuni” spiegano i gestori.

L’evento inizierà alle 14:30 con gli interventi, tra gli altri, anche di Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco, Roberta Rigamonti, coordinatrice area disabilità Impresa Sociale Girasole, Mariagrazia Nasazzi, presidente Fondazione Comunitaria del Lecchese e il parroco Claudio Maggioni.

Seguiranno l’inaugurazione dell’opera realizzata dal Laboratorio Artistico Nuovamente e la possibilità di visitare gli atelier, scoprire alcune proposte laboratoriali e vivere momenti di convivialità.

È necessario essere muniti di Green Pass per accedere all’evento. Sono disponibili parcheggi in via Campanella n° 20 e nella zona adiacente al campo da calcio in via Campovai. Per maggiori informazioni sul progetto e sui laboratori: comunicazione@impresasocialegirasole.org