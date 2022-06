LECCO – L’1 e il 2 giugno gli amici di Alex Crippa “Alex33” hanno voluto ricordare il giovane scomparso tragicamente in un incidente stradale con una festa di compleanno in un Pub a Galbiate. Alex proprio il 1° giugno avrebbe compiuto 25 anni.

Il giorno dopo è stata la volta della seconda edizione del 12 ore disputato all’oratorio di Laorca dove Alex ha giocato e lasciato il segno nel cuore di tutti e che ha visto la partecipazione di dieci squadre. Il tutto organizzato con il patrocinio del Csi di Lecco e dell’Aido di cui la mamma del giovane, Sarajeva Villa, è attiva sostenitrice avendo Alex donato i propri organi con grande generosità e altruismo.

“Sono stati due giorni intensi. Prima il tuo compleanno e poi il torneo di calcio – ha commentato la mamma rivolgendosi direttamente al figlio -. Due giorni pieni di festa, sorrisi, persona, divertimento. Non ho pensato in questi giorni; ho corso, parlato, fatto per te. I giorni prima ha piovuto, oggi c’è nuvolo e in mezzo due giorni di sole. Il tuo sole. Ho sentito tanto la tua presenza. Sono felice di come siano andate queste due giornate. Sapessi quanti c’erano per te, il bene che è arrivato per te e da te. Grazie a tutti quelli che ci sono stati: famiglia, amici, 700, Vibes e chi ho conosciuto grazie a te dopo”.