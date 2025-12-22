LAORCA VIVE LA MAGIA DEL NATALE: PARTECIPATISSIMO IL PRESEPE VIVENTE

LECCO – Sabato il rione lecchese di Laorca si è trasformato in uno scenario carico di suggestione e tradizione grazie al presepe vivente che ha animato le vie del rione, richiamando un pubblico numeroso e partecipe. Una serata speciale, capace di unire fede, cultura e spirito natalizio, valorizzando ancora una volta il forte senso di comunità del territorio.

L’evento ha preso il via in serata con il corteo dei pastori, che ha attraversato il quartiere accompagnato da musica e canti, conducendo i visitatori verso il cuore della rappresentazione. Figuranti in costume hanno dato vita alle scene della Natività, offrendo uno spettacolo semplice ma intenso, capace di coinvolgere grandi e piccoli e di riportare al centro i valori più autentici del Natale.

Le strade di Laorca si sono animate anche grazie alle botteghe artigiane e ai punti ristoro, dove è stato possibile assaporare piatti tipici e bevande calde, creando un clima di convivialità e festa. Musica e luci hanno fatto da cornice a una serata vissuta all’insegna della condivisione, trasformando il presepe vivente in un vero e proprio momento di incontro per famiglie e visitatori.

La riuscita dell’iniziativa è stata resa possibile dall’impegno dei volontari e dalla partecipazione attiva della comunità, che ancora una volta ha saputo custodire e rinnovare una tradizione molto sentita. I

l presepe vivente di Laorca si conferma così un appuntamento capace di emozionare e di rafforzare il legame con le radici, regalando al quartiere una serata di autentica atmosfera natalizia.

Foto Giancarlo Airoldi

Foto altre fonti