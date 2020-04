Di fronte agli ultimi episodi di offesa alla memoria dei partigiani caduti per mano dell’oppressione nazi-fascista l’ANPI Provinciale di Lecco e la sez. ANPI Valsassina esprimono forte condanna. Una condanna ancor più dura perché l’offesa avviene in relazione alla giornata del 25 aprile 2020, 75° anniversario. Una offesa che sentiamo ancor più odiosa perché avviene in questo periodo, in cui vediamo morire molte donne e uomini anziani..

> LEGGI TUTTO su