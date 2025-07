L’ARCIVESCOVO DELPINI A BALLABIO: “SOLO IN GESÙ TROVIAMO LA VERA FELICITÀ”

BALLABIO – Un’accoglienza calorosa, ma soprattutto attenta e partecipe, quella riservata all’Arcivescovo Mario Delpini nella chiesa della Beata Vergine Assunta. Una comunità presente e raccolta ha riempito – anche se non completamente – l’antica parrocchiale di Ballabio per accogliere il Vescovo di Milano, di ritorno da un incontro pastorale a Concenedo, in Valsassina. La solenne celebrazione è stata concelebrata con il parroco don Benvenuto Riva, con l’”ex” don Giovanni Milani e con monsignor Claudio Fontana, segretario dell’arcivescovo.

A rappresentare i più giovani, il vivace gruppo dei chierichetti della parrocchia, che ha servito con cura la liturgia …

