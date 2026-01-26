L’ARCIVESCOVO DELPINI IN VISITA ALLA MOSTRA “CAPOLAVORO PER LECCO”

LECCO – Un momento significativo per la vita culturale e cittadina di Lecco ha visto protagonista la mostra “Capolavoro per Lecco”, che ha accolto la visita dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini. Un passaggio che ha confermato il valore dell’iniziativa non solo dal punto di vista artistico, ma anche come occasione di incontro tra cultura, comunità e riflessione.

Accompagnato dai responsabili dell’esposizione e dalle autorità locali, l’arcivescovo ha visitato le sale allestite nel centro cittadino, soffermandosi sul percorso proposto e sul messaggio che la mostra intende trasmettere. L’edizione di quest’anno è dedicata alla famiglia dei Bellini, protagonisti assoluti del Rinascimento veneziano, attraverso opere che raccontano il dialogo tra generazioni, il passaggio del sapere e il valore dei legami familiari.

Le opere esposte offrono uno sguardo profondo sulla bottega dei Bellini, mettendo in relazione il lavoro del padre Jacopo con quello dei figli Giovanni e Gentile. Un racconto artistico che diventa anche spunto di riflessione sul significato della famiglia, dell’eredità culturale e della responsabilità nel custodire e trasmettere bellezza e conoscenza.

La visita si è trasformata così in un momento di ascolto e confronto, sottolineando come l’arte possa essere un linguaggio universale capace di parlare al presente e di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Capolavoro per Lecco si conferma dunque non solo come evento espositivo di alto livello, ma come progetto culturale capace di mettere in relazione arte, spiritualità e territorio.

La mostra continua a richiamare numerosi visitatori e rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del panorama culturale lecchese, contribuendo a rafforzare il ruolo della città come luogo di dialogo e valorizzazione del patrimonio artistico.