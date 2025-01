L’ARI ORGANIZZA UN CORSO PER OTTENERE LA PATENTE RADIOAMATORIALE

LECCO – La sezione di Lecco dell’Associazione Radioamatori Italiani (ARI), da anni impegnata nel sociale in attività di ricerca, sperimentazione e formazione nell’ambito del radiantismo e delle radiocomunicazioni alternative di emergenza nel territorio lecchese comunica che anche per l’anno 2025 organizza il corso per l’ottenimento della patente radioamatoriale.

Il corso ha lo scopo di aiutare i futuri radioamatori nello studio per il superamento dell’esame ministeriale per poter ottenere la patente di radioamatore. Il corso è completamente gratuito ed è aperto a tutte le persone con età superiore a 16 anni. Avrà luogo presso la sede del sodalizio, al secondo piano della palazzina comunale Bione in via Bruno Buozzi 36 a Lecco.