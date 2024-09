LARIO RETI, GALBIATE: CONCLUSI I LAVORI DELLA NUOVA RETE IDRICA A VIGNOLA

GALBIATE – Si sono conclusi alla fine di agosto i lavori a opera di Lario Reti Holding per la realizzazione di una nuova rete di distribuzione idrica in via Lecco (Località Vignola) nel Comune di Galbiate. Lavori iniziati a giugno.

La nuova rete è stata realizzata in sostituzione di un allacciamento esistente per un condominio nel territorio comunale di Pescate oggetto di frequenti perdite. Si è proceduto quindi alla posa di un idrante soprasuolo, saracinesche di sezionamento della rete e una nuova tubazione in PEAD di circa 245 metri a partire dall’attraversamento pedonale di via Vignola fino al fabbricato da allacciare.

L’intervento permetterà di migliorare la situazione di approvvigionamento idrico garantendo portate migliori e aumentando l’affidabilità della rete. Le opere, dal valore di circa 108mila euro, sono state realizzate nel rispetto dei caratteri morfologici e ambientali dell’area.

Al ripristino definitivo degli asfalti si procederà nella primavera del 2025, dopo il necessario periodo di assestamento di circa sei mesi e in vista di una stagione più calda e adeguata ai lavori. Anch’essi verranno realizzati nell’assoluto rispetto dei luoghi, mantenendo la continuità con la trama esistente.