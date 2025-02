LARIO RETI HOLDING: A OGGIONO VIA AI LAVORI PER IL RINNOVO DELLE RETI IDRICHE IN VIA PARINI

OGGIONO – Al via i lavori a opera di Lario Reti Holding nel Comune di Oggiono, che interesseranno un tratto di via Parini e di viale Europa, al fine di migliorare l’efficienza del sistema e garantire una maggiore sostenibilità ambientale. L’intervento prevede la sostituzione della rete di acquedotto e la separazione della rete fognaria, attualmente mista, in bianca (meteorica) e nera (reflui fognari).

Le opere si rendono necessarie a causa della vetustà delle attuali condotte, che nel tempo hanno subito numerosi interventi di manutenzione. In un’ottica di progressiva separazione delle reti fognarie, verrà posata una nuova condotta dedicata esclusivamente alle acque nere, della lunghezza di oltre 400 metri. L’attuale condotta mista, costituita da un canale in calcestruzzo ammalorato, sarà dismessa e sostituita con una nuova tubazione per le acque bianche. Inoltre, saranno adeguati tutti gli allacciamenti presenti lungo il tracciato.

Approfittando degli scavi per lo sdoppiamento delle reti fognarie, la condotta dell’acquedotto verrà completamente rinnovata con l’installazione di una nuova tubazione, moderna e resistente, che garantirà un servizio più affidabile e sicuro. I lavori interesseranno un tratto di oltre 160 metri lungo via Parini. Questo intervento, dal valore complessivo di circa 353mila euro, di cui 140 mila stanziati in convenzione con il comune di Oggiono, rappresenta un passo significativo per il miglioramento delle infrastrutture idriche e fognarie del comune di Oggiono, con benefici in termini di efficienza del servizio, riduzione delle criticità e impatto positivo sull’ambiente.

Le opere termineranno entro la primavera e, dopo il necessario periodo di assestamento del manto stradale, si provvederà ai ripristini definitivi in accordo con il progetto di riqualificazione della pavimentazione stradale previsto per la zona, in cui questo intervento rientra.