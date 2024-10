LARIO RETI HOLDING: ATTENZIONE ALLE TRUFFE PORTA A PORTA

LECCO – Nell’ultimo periodo ci sono state diverse segnalazioni circa tentativi di truffa effettuati da sedicenti operatori di Lario Reti Holding. In particolare i tentativi sono stati segnalati il 19 settembre a Lomagna in via XXV Aprile, il 2 ottobre a Olginate in via Diligenza e il 7/8 ottobre a Sirone / Sirtori.

La tecnica utilizzata è quella di segnalare una perdita dalle tubazioni di gas con interferenza sulle condotte dell’acqua (“il gas è entrato nell’acquedotto”), che i malviventi usano come scusa per entrare in casa a controllare l’acqua. Lario Reti Holding invita tutti i cittadini alla prudenza e a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali tentativi di frode o casi dubbi.

Per riconoscere i dipendenti di Lario Reti Holding che dovessero presentarsi presso le abitazioni e scongiurare il rischio di truffe e frodi, è stato elaborato un breve elenco di regole, consigli e note per i clienti. Innanzitutto gli operatori di LRH non sono incaricati della vendita porta a porta di dispositivi di rilevamento gas metano o monossido di carbonio, né di purificazione o controllo dell’acqua.

Gli operatori di Lario Reti Holding (o di società incaricate) sono sempre muniti di tesserino di identificazione e non sono incaricati della riscossione dei pagamenti. Gli operatori non accedono alle proprietà private senza aver prima preso un appuntamento. In caso di dubbi, si può chiamare il numero verde 800 085 588.