LARIO RETI HOLDING CERCA UN ADDETTO ALLA GESTIONE RECLAMI

LECCO – Lario Reti Holding ricerca un coordinatore/addetto alla gestione reclami a tempo indeterminato. La candidatura va presentata entro e non oltre il 25 febbraio.

La figura sarà inserita nella Divisione Corporate e si occuperà principalmente del coordinamento/esecuzione delle seguenti attività: all’interno dell’ufficio reclami aziendale, operare in prima persona nella gestione degli stessi, relazionandosi con gli uffici aziendali e con l’esterno; monitorare i canali di ingresso aziendali e classificare i casi di reclamo; gestire i casi di reclamo e le richieste di informazioni, interfacciandosi con le altre funzioni aziendali; predisporre le risposte agli utenti e assicurare l’avvenuta risoluzione e chiusura dei casi di competenza dell’ufficio; monitorare le scadenze, assicurando il rispetto degli standard ARERA e degli obiettivi aziendali per quanto di competenza; predisporre la reportistica prevista operando direttamente sul sistema di gestione aziendale.

Le candidature verranno valutate da parte di una Commissione appositamente nominata e riguarderà le informazioni dichiarate nel curriculum vitae presentato da ciascun concorrente, nonché la chiarezza e la completezza del CV stesso. È richiesto l’invio del curriculum vitae in lingua italiana.

L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con il seguente inquadramento: impiegato CCNL per il settore Gas-Acqua; inquadramento non superiore al VI livello; full time 38 ore e 30 minuti settimanali; periodo di prova come da previsioni di legge e da CCNL Gas-Acqua.