LARIO RETI HOLDING CERCA UN ADDETTO ALLA VERIFICA ALLACCIAMENTI FOGNARI

LECCO – Lario Reti Holding ricerca un addetto alla verifica degli allacciamenti fognari a tempo indeterminato. In particolare l’azienda cerca candidati geometri o qualificati ad altro indirizzo tecnico tecnologico oppure con qualifica professionale in manutenzione e assistenza tecnica.

La figura sarà inserita all’interno della funzione Servizi all’Utenza – Fognatura della Divisione Corporate e si occuperà a titolo esemplificativo e non esaustivo di: effettuare sopralluoghi di verifica ispettiva delle utenze che risultano non allacciate alla rete fognaria; verificare la corretta esecuzione degli allacci e della loro regolarizzazione tecnico amministrativa; riportare in cartografia gli allacci verificati; effettuare caricamento della documentazione fotografica degli allacci; aggiornamento del database utenze della società.

Il contratto sarà a tempo indeterminato e il termine per la candidatura è entro e non oltre il 1 dicembre 2023.