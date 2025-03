LARIO RETI HOLDING: OPEN DAY AL DEPURATORE DI CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE – In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, Lario Reti Holding ha organizzato l’Open Day del depuratore di Calolziocorte di via San Rocco, il prossimo 22 marzo.

L’evento, completamente gratuito e aperto a tutti, offrirà la possibilità di partecipare a una visita guidata per conoscere a fondo il processo di depurazione e scoprire come l’acqua proveniente dalla rete fognaria venga trattata per essere resa compatibile con l’ambiente.

Durante la giornata sarà inoltre possibile scoprire “Cosa c’è Sotto” al Servizio Idrico Integrato, toccando con mano strumenti, tecnologie e oggetti nascosti “dietro le quinte”, grazie a una mostra che si snoda tra storia e innovazione. Dai piccoli oggetti di uso quotidiano alle tubazioni di grande diametro, dai piccoli contatori domestici degli anni ’70 ai grandi misuratori elettronici e telecontrollati.